Vrachtwagenchauffeur wordt onwel en rijdt in gracht naast E34: geen gewonden, truck getakeld

Het ongeval gebeurde rond 10.45 uur in de rijrichting van de kust. Een kilometer voorbij de oprit Moerbeke-Waas was een vrachtwagenchauffeur van de snelweg geraakt en in de gracht beland. Volgens de man was hij even onwel geworden achter het stuur. De ziekenwagen kwam ter plaatse maar de chauffeur had uiteindelijk geen verdere verzorging nodig. Door het ongeval en de takelwerkzaamheden werd één rijstrook afgesloten voor het verkeer.