Vijf nummers vijf op de kandidatenlijsten: krijgen zij een plekje in de Statenzaal?

In dit artikel introduceren we de 5 nummers 5. In het liveblog over de verkiezingen plaatsen we de hele dag en avond updates over deze kandidaten.

Marianne Reinders-Stijnman (VVD): ‘De kiezer bepaalt’

Vijf zetels, dat leek Marianne Reinders-Stijnman (64) uit Vlissingen in eerste instantie ‘behoorlijk ambitieus’. Haar partij, de VVD, heeft nu vier zetels in de Provinciale Staten. ,,Maar ik denk toch dat die vijf zetels haalbaar zijn. Bij de vorige verkiezingen haalden we vier ‘dure’ zetels: we hadden een royaal aantal stemmen voor die vier zetels. Ik heb er goede hoop op dat we kunnen uitbreiden.”

Volledig scherm Marianne Reinders-Stijnman, de nummer vijf van de VVD. © Emergis En dat zou betekenen dat Reinders-Stijnman haar plekje in de Staten behoudt. Ze werkt als directeur bij Emergis, en zit sinds 2019 in de Staten. Eerder was ze ook al raadslid in Vlissingen. ,,Ik heb vertrouwen in ons eigen kunnen, en ik hoop dat de kiezer dat ook vindt. Natuurlijk is het altijd spannend. De vorige keer hoopten we ook op vijf; het werden er vier. De kiezer bepaalt, en daar hebben we ons bij neer te leggen.”

Anton Geluk (CDA) is vrij zeker van z'n zaak

Zijn plekje in de Staten? Daar is Anton Geluk (54) uit Sint-Annaland zeker van. ,,Ik ga ervan uit dat ik de komende vier jaar ook in de Provinciale Staten zit.” Zijn partij, het CDA, heeft nu zeven zetels. Ja, Geluk heeft ook de peilingen gezien, waarin het CDA flink verlies boekt. ,,Maar volgens een andere peiling behouden we onze zetels. Ik hoop dat de kiezers onthouden wat we in de afgelopen vier jaar gepresteerd hebben.”

Volledig scherm Anton Geluk, de nummer vijf van het CDA. © CDA Geluk is vader van drie kinderen en werkt als adviseur agri & food voor de Rabobank. Als onderdeel van zijn werk opent hij op de verkiezingsdag nog een tiny forest in zijn woonplaats. Daarna gaat hij thuis aan het werk. Stemmen, dat doet hij met zijn vrouw. ,,Natuurlijk in mijn eigen dorp, Sint-Annaland.”

Ay Ling van der Spek-Thung (PvdA/GroenLinks): ‘Ik ben voorzichtig met voorspellingen’

De 27-jarige Ay Ling van der Spek-Thung uit Hoek hoort bij de jongste Zeeuwse kandidaat-Statenleden. Van der Spek-Thung is geboren en getogen in Hoek. Ze studeerde aan University College Roosevelt in Middelburg en werkt aan de Universiteit Utrecht. Ze is ook bezig met twee universitaire master-opleidingen op het gebied van duurzaamheid.

Volledig scherm Ay Ling Van der Spek-Thung, de nummer vijf van PvdA/GroenLinks. © PvdA/GroenLinks Zij hoopt dat ze zich de komende vier jaar sterk mag maken voor PvdA/GroenLinks. De twee partijen hebben nu samen zes zetels, dus een plekje in de Staten moet haalbaar zijn, denkt Van der Spek-Thung. ,,Maar ik ben voorzichtig met het uitspreken van verwachtingen.”

Hans Rottier (SGP): ‘We hebben een stabiele achterban’

Normaal gesproken vertrekt Hans Rottier (43) in alle vroegte uit Yerseke. Hij werkt voor een ingenieursbureau in Den Haag. ,,Meestal ga ik om vier of vijf uur 's morgens weg, maar op de verkiezingsdag mag ik uitslapen tot zes uur, want het kan wel eens laat worden in het provinciehuis.”

Volledig scherm Hans Rottier, de nummer vijf van de SGP. © SGP De SGP’er is positief gestemd over de verkiezingen. ,,Mijn partij heeft een stabiele achterban. Bovendien hebben we een helder programma dat aansluit bij wat de Zeeuwen willen. Ik ben niet ongerust over mijn plek in de Provinciale Staten. Ik denk dat zes zetels reëel is, maar met vijf zetels ben ik ook blij.”

Christine Govaert (BBB): ‘Ik hoop dat we de grootste partij worden’

Ze was nooit van plan om de politiek in te gaan, maar het zou zomaar kunnen dat akkerbouwer Christine Govaert (55) uit Westdorpe een plekje in de Statenzaal verovert. Maar daar is ze eigenlijk niet zo mee bezig. ,,Ik ben niet zo op mezelf gericht. We doen dit met ons team. Ik heb me kandidaat gesteld, omdat de overheid over burgers heen walst. Mensen zijn volledig het vertrouwen in de politiek kwijt. Dat vind ik heel erg.”

Volledig scherm Christine Govaert © BBB ,,Ik hoop dat we de grootste partij worden. Als je dat een paar maanden geleden tegen me gezegd had, dan had ik je uitgelachen. Maar we hebben er met z'n allen zó hard voor gewerkt. We hebben als beginnende partij in de campagne alles gedaan wat we wilden doen. En we houden de peilingen natuurlijk in de gaten. Wij zijn klaar om de juiste dingen te doen in Zeeland.”