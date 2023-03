Veilige ‘trage weg’ voor werken in centrum veroorzaakt ophef: “Pad heeft enkel tijdelijk karakter”

De vzw Parochiecentrum heeft bij het Moerbeekse gemeentebestuur aangedrongen op garanties over de fiets- en wandeldoorsteek tussen de Crevestraat en de zorgcampus van Sakura. “Het gaat om een tijdelijk gebruiksrecht tijdens de werken in het centrum”, zeggen Herman De Pau en Guido Van Hoecke van vzw Parochiecentrum. Schepen Peter De Bock (Open Vld) beklemtoont het belang van de trage weg voor de veiligheid van de leerlingen van de Palster.

Schepen De Bock liet begin maart via een persmededeling optekenen dat er een akkoord was bereikt over het realiseren van een trage doorsteek tussen de Crevestraat en de zorgcampus van Sakura met het Parochiecentrum. Die communicatie schoot in het verkeerde keelgat bij het bestuur van het parochiecentrum.

Schriftelijke garanties

“Er heeft inderdaad een mondeling overleg plaatsgevonden, maar op dat moment hadden wij nog geen schriftelijke afspraken in handen”, verduidelijken Herman De Pau en Guido Van Hoecke, respectievelijk ondervoorzitter en secretaris van vzw Parochiecentrum. “Die zijn ons pas maandag (eergisteren, red.) bezorgd. We zijn voor alle duidelijkheid niet tegen de trage weg, maar willen wel beklemtonen dat het om een tijdelijke oplossing gaat. De weg loopt immers over privéterrein. Ook willen we dat de weg enkel kan gebruikt worden tijdens de schoolperiodes en dat de doorsteek buiten die uren met een hek wordt afgesloten. De nooduitgangen van de feestzalen geven immers uit op de weg en dit mag geen veiligheidsproblemen veroorzaken”, aldus Van Hoecke. De vzw Parochiecentrum dringt tot slot ook aan op het aanbrengen van een omheining tussen het terrein van het parochiecentrum en de zorgsite van Sakura.

Snelle oplossing nodig

Schepen De Bock benadrukt dat hij handelt in het belang van een veilige mobiliteit voor de schoolkinderen van De Palster. “Door de werken op de hoek van de Crevestraat (voor de bouw van een nieuwe supermarkt en appartementencomplex, red.) die nog duren tot in de loop van 2024 zijn er dagelijks gevaarlijke situaties met kinderen. Er is dus nood aan een snelle oplossing. We hadden een mondelinge overeenkomst waar ik mee aan de slag ben gegaan. Die is nadien schriftelijk overgemaakt. Het enige wat voor mij telt is de veiligheid van alle kinderen en ouders. Ook aan de inrit van de Zwaaikom (ter hoogte van de gemeentelijke school De Vlinderdreef, red.) zoeken we intussen naar bijkomende maatregelen om de veiligheid te verhogen.”

