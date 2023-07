Tom Boere heeft zijn eerste wedstrijdminuten bij NAC te pakken, bekijk hier de samenvatting

Uitbaters Ukiyo openen tweede zaak recht over de deur: “Laagdrem­pe­li­ge brasserie voor jong publiek”

Met brasserie Meadow openen de uitbaters van restaurant Ukiyo eind september hun tweede horecazaak in Stekene. De nieuwe zaak komt in het pand van de voormalige brasserie Mistral in de Polenlaan, en zal zich met een hip interieur richten op een jonger publiek.