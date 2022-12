Toekomstige fusie gunstig voor Moerbeekse financiën

Met een budgettair resultaat van meer dan 1 miljoen euro, en een autofinancieringsmarge van 1,25 miljoen euro toont deze aanpassing van het meerjarenplan dat een fusie de juiste beslissing was.” De Vlaamse overheid neemt in totaal bijna 25 miljoen euro schulden over van de stad Lokeren en de gemeente Moerbeke, waardoor vanaf 2024 de aflossing van de schulden ook al sterk zal dalen. “Ondanks de enorm gestegen kosten voor personeel en energie, alsook voor de investeringen, kunnen we toch het geplande beleid verderzetten.”

Een belastingverlaging zit er in 2023 nog niet in. De tarieven blijven op hetzelfde niveau. “Uiteraard zouden we graag de onroerende voorheffing naar het niveau van Lokeren laten zakken in 2023 en ook het tarief van de aanvullende personenbelasting net als in Lokeren met een half procent laten dalen”, zegt De Caluwé. Maar dat is geen realistische piste volgens hem. “De inkomsten zouden de hele termijn van het meerjarenplan met meer dan 2,5 miljoen euro dalen. Het overschot van 1 miljoen euro wordt zo een tekort van 1,5 miljoen euro. Aangezien een tekort niet kan, zou er dus op drie jaar tijd 1,5 miljoen euro moeten bespaard worden. Het is dus onrealistisch om te denken dat een verlaging vanaf 2023 mogelijk is.”

Voor 2024 laat hij wel een opening. “De belastingen in 2024 naar het niveau van Lokeren brengen, zou betekenen dat we 650.000 euro moeten besparen. Dat is al iets realistischer. Maar we leven in heel onzekere tijden met hoge inflatie en volatiele energieprijzen, waardoor we voorzichtig moeten zijn met beloftes. In elk geval zullen na de fusie de belastingen voor de Moerbekenaren met 1 miljoen euro per jaar dalen”, besluit De Caluwé.

