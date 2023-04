Terneuzen strijdt nog voor de titel, HVV’24 haakt af

CO2-uit­stoot grote industrie­be­drij­ven als Dow en Yara sterkst afgenomen in vijftien jaar

De CO2-uitstoot van grote industriebedrijven in Nederland is vorig jaar het sterkst afgenomen in vijftien jaar. Vooral chemische fabrieken zoals Dow Chemical in Terneuzen, kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil en Chemelot zagen hun emissie fors zakken. Dit komt waarschijnlijk doordat hun productie op een lager pitje stond vanwege de hoge gasprijzen, meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).