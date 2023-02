Terneuzen staat Clinge geen nieuwe stunt toe: ‘Het was een wedstrijd met veel emoties’

opinie ‘Wel zo fijn, de keuzevrij­heid om naar een Belgisch ziekenhuis te gaan’

Het aanbod van zorg in de regio moet gegarandeerd blijven, maar Stichting BGZC (Belangenbehartiging Grensoverschrijdende Zorg Collectief) heeft keuzevrijheid hoog in het vaandel staan, aldus Joyce Witte. Zij behartigt namens de stichting de belangen van verzekerden die in Zeeuws-Vlaanderen en de overige grensregio’s in Nederland wonen.

10 februari