Spookrijder in Westerscheldetunnel, beide buizen enige tijd dicht

De Westerscheldetunnel is vanavond even afgesloten geweest voor al het verkeer vanwege een spookrijder in een van de tunnelbuizen. Uit voorzorg werden beide buizen dicht voor al het verkeer. Inmiddels zijn beide buizen weer open.

Hoe de spookrijder in de verkeerde buis terecht is gekomen is nog niet duidelijk.

Het is niet voor het eerst dat er een spookrijder is gesignaleerd in de Westerscheldetunnel. In 2020 zorgde een 80-jarige vrouw voor levensgevaarlijke situaties voor de Westerscheldetunnel. Vlak voor de ingang van de tunnelbuis keerde ze om en reed spookrijdend terug, waardoor andere weggebruikers moesten uitwijken.

Ook in 2017 en 2018 reden er spookrijders in de tunnel. Een dronken Pool trad in 2018 in de voetsporen van een ladderzatte Belg. Die presteerde het in 2017 om in de verkeerde buis terecht te komen en reed van de Zeeuws-Vlaamse naar de Bevelandse kant.

De dronken Pool die werd in 2018 aangehouden nadat hij met spookrijden begon vanaf de Bevelandse kant, nadat hij ruzie kreeg met een vrachtwagenchauffeur. Zijn auto kon pas in Terneuzen tot stilstand worden gebracht.

Hoewel spookrijders in de tunnel maar zelden voorkomen, gebeurt het wel regelmatig dat automobilisten de laatste afslag missen. Ook komt het voor dat automobilisten niet door de tunnel durven vanwege tunnelangst.