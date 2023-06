Sneukeltocht brengt je langs mooiste plekjes Moerbeke

Terneuze­naar krijgt twee jaar cel voor verduiste­ring en verkrach­ting

De 56-jarige Peter de V. uit Terneuzen is donderdag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar plus de maatregel tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking. Daarnaast moet hij een schadevergoeding van bijna dertigduizend euro betalen.