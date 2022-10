Skatepark op komst voor Moerbeekse jongeren op voormalige suikerfabrieksite

Bovenop de 100.000 euro eigen middelen die de gemeente zelf voorziet, zijn de Vlaamse middelen nodig om de skate- en ontmoetingsplaats te ontwikkelen. Schepen van jeugd Sarah Poppe (Open Vld): “Dankzij deze subsidies hebben we voldoende middelen om eindelijk een kwalitatieve ontmoetingsplaats voor onze Moerbeekse jongeren te realiseren. De vraag is al jaren groot, tijd om dromen concreet te maken.” Interwaas voorziet binnen de toekomstige KMO-zone een locatie om te skaten en ontmoeten. In samenspraak met Interwaas, de jeugdraad (die bovendien het project mee sponsort) en de Moerbeekse skaters hoopt het gemeentebestuur via een Design & Build-formule eind 2023 te kunnen starten met de werken.

Skatepark in KMO-zone

Skaters en (hang)jongeren uit Moerbeke en buurgemeenten zijn al jaren vragende partij voor een kwaliteitsvolle plek waar ze kunnen skaten en ontmoeten. Daarom gingen de jeugdraad en jeugddienst op zoek naar een plaats waar het hart van de Moerbeekse jeugd kan kloppen.

Het terrein aan de Terweststraat-Opperstraat (voormalige site van de suikerfabriek) wordt met het masterplan en Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan herontwikkeld. Een deel hiervan, bouwveld 4 van het PRUP, zal door Interwaas worden ontwikkeld als KMO-zone bestemd voor lokale bedrijvigheid. “Binnen dit nieuwe landschap wordt een zone voorzien voor de uitbouw van een skate- en ontmoetingszone. Het terrein aan de KMO-zone is dé ideale ligging om samen te komen en activiteiten, workshops, initiaties, ... te houden. Door de aanwezigheid van bedrijvigheid, gedeeltelijke bewoning, ligging langsheen een functionele fietsroute voor woon-werkverkeer en bovenlokaal ponton als rustplaats voor de peddelroute Waasland, is er de klok rond sociale controle en mogelijkheid tot ontmoeting van verschillende doelgroepen”, verduidelijkt schepen Poppe. “Een ideale ontmoetingsplaats, maar toch ver genoeg van bewoning.”

Bevraging

De gemeente wil de lokale skaters verder betrekken bij de plannen. “Tijdens het ontwerp zullen zowel beginnende als ervaren skaters, BMX’ers, steppers, bladers, … uitgenodigd worden om samen rond de ontwerptafel te zitten. Van zodra het skatepark in gebruik is zullen we ook op zoek gaan naar één of meerdere peters voor dit project. Bovendien zal het project gelanceerd worden op het participatieplatform ‘Broed Mee’ waarbij het bestuur elke inwoner wil betrekken bij het beleid en hen de kans biedt om actief mee te denken”, aldus Sarah Poppe.

Ontmoetingsplaats

Het gemeentebestuur wil in de Moerbeekse skate- en ontmoetingszone gericht inzetten op skatedisciplines anders dan in buurgemeenten met aandacht voor innovatie en ontmoeten. Naast het duurzame, betonnen skatepark willen we ook een aantal picknicktafels op zonne-energie plaatsen, een aperitiefponton en een solar tree waar jongeren, werknemers uit de KMO-zone, fietsers, wandelaars, vissers, gebruikers van de peddelroute, ... kunnen uitrusten en tegelijkertijd hun gsm, elektrische fiets of scooter kunnen opladen. De solar-infrastructuur kan bovendien gebruikt worden als outdoor studeerplaats, flexdesk of lunchplaats voor ondernemers en werknemers uit de aangrenzende KMO-zone.

