Sakura-woonzorgcentra streamen liveconcert voor bewoners

Het optreden werd gecapteerd in Ontmoetingscentrum Brieleke in Wommelgem en zo via livestream naar een 50-tal verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen verspreid, waaronder woonzorgcentra Ter Durme, Ter Moere en Hof van Eksaarde. Cultuurconnect en CultuurtuinWaas, waartoe ook Lokeren behoort, ondersteunen mee dit initiatief.

Verbindende cultuur

“Cultuur werkt steeds verbindend. Dit initiatief brengt bewoners van de woonzorgcentra op een fijne manier samen. Tegelijk is het ook fijn dat we als lokale besturen op cultureel vlak nu al samen die verbinding kunnen maken”, zegt schepen van Cultuur Marina Van Hoorick (Open Vld). “Voor het Zorgbedrijf bestaat er al langer geen grens meer tussen Lokeren en Moerbeke, maar we vinden het belangrijk dat we in al onze vestigingen dezelfde kwalitatieve zorg maar ook ontspanningsmogelijkheden kunnen aanbieden. Blij dus dat de bewoners uit Moerbeke vandaag mee kunnen genieten van deze voorstelling”, aldus Voorzitter van het Zorgbedrijf Sakura, Stefan Walgraeve. “Dat de fusie tussen Lokeren en Moerbeke een positief verhaal is, daar zijn wij als besturen al langer van overtuigd. In beide gemeenten wordt er volop voorbereidend werk verricht. Het is echter fijn om vandaag al vruchten te zien van hoe de toekomstige samenwerking er concreet zal gaan uitzien”, besluit burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld).