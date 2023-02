Ride for the Roses start niet meer op de Markt in Terneuzen, op verzoek van de horeca

Terugblik afsluiting Braakman: ‘Niet over de dijk’, zei mijn vader altijd’

Jan Vermue (92), Nelly Hoogstraate-Koole (86) en Harry de Dobbelaere (84) herinneren zich nog goed de afsluiting van zeearm De Braakman, in de zomer van 1952. Die voorkwam dat de Watersnoodramp een half jaar later ook in Zeeuws-Vlaanderen op grote schaal dood en verderf zaaide.

