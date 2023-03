Quincy Rombaut maakt seizoen als hoofdtrainer af bij Hoek: ‘Ik voel vertrouwen’

Larysa (49) vluchtte samen met moeder, twee katten en hond voor de bommen in Charkov: “Ik dacht na twee maanden al terug thuis te zijn”

Larysa (49) vluchtte in februari van vorig jaar samen met haar moeder, twee katten en hond weg uit het belegerde Charkov in Oekraïne. De vrouwen en hun huisdieren haalden de oversteek, en kregen onderdak bij een gastgezin in Kemzeke. Daar verblijven ze ondertussen al een jaar.