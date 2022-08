Provincie leent nieuwe vergunning af voor sportsite: na jaar stilstand start bouw in september terug op

MoerbekeDe sportverenigingen in Moerbeke halen opgelucht adem. Nadat in juni 2021 de werken aan de nieuwe sportsite werden stilgelegd na klachten uit de buurt heeft de provincie een nieuwe vergunning afgeleverd. “Er zijn voorwaarden gekoppeld aan de vergunning, maar het belangrijkste is dat we opnieuw kunnen starten met bouwen. Vermoedelijk vanaf september”, zegt schepen van sport Sarah Poppe (Open Vld).

Omdat een renovatie van de huidige sporthal duurder bleek dan verwacht maakte het gemeentebestuur vorige legislatuur de keuze om te investeren in een gloednieuw sportcomplex. De huidige, verouderde sporthal moest tijdens de werken blijven gebruikt worden. Daarom werd het project opgedeeld in vier fases. De derde vergunning werd echter vernietigd na een procedureslag van meer dan twee jaar door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De werken moesten stil gelegd worden in afwachting van een nieuwe vergunning. “Dat is ondertussen ook al meer dan een jaar geleden, maar vandaag mochten we toch het heugelijke nieuws vernemen dat we verder kunnen bouwen. We hebben geprobeerd de vertraging te beperken door in overleg te gaan met de bezwaarindieners, maar helaas konden we niet tot een overeenkomst komen”, zegt schepen Koen Mertens (Open Vld).

Geluid- en lichtstudies

De nieuwe sporthal, tennishal en het bijhorende sportcafé kunnen dus verder afgewerkt worden vanaf september. In november 2019 werd een vergunning verleend door de provincie. Eens een vergunning op zak, mogen de bouwwerken van start gaan. Echter kan er daarna opnieuw bezwaar ingediend worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De vergunning werd vernietigd omdat het geluid en de verlichting van de tennis- en padelterreinen niet waren opgenomen in de opgemaakte studies. In de nieuwe omgevingsvergunning werden aanvullende geluid- en lichtstudies gemaakt die bevestigen dat de hinder op de nieuwe sportsite niet groter is dan in de oude situatie.

Voorlopig geen padel

De nieuwe vergunning wordt verleend mits voorwaarden. Dat betekent dat er een aantal beperkingen worden opgelegd. Zo mag het padelterrein voorlopig niet aangelegd worden binnen deze vergunning. Daar zal een nieuwe omgevingsaanvraag voor moeten ingediend worden. “De geluidsmuur werd ondertussen verder afgewerkt en we zijn er nog steeds van overtuigd dat de werken verder kunnen verlopen met zo min mogelijk overlast voor iedereen. Er komt opnieuw een fysieke samenkomst voor sportverenigingen en buurtbewoners over de werken. In afwachting daarvan kan men nog steeds het contactformulier invullen op de website, zodat buurtbewoners of andere Moerbekenaren met vragen, snel contact kunnen opnemen met bouwheer, aannemer of gemeentebestuur”, besluiten schepenen Poppe en Mertens (Open Vld).

