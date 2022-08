Project geefkastjes breidt uit met ‘Terug naar school’-kastjes

Vanaf nu kunnen herbruikbare spullen binnengebracht worden bij alle uitbaters van een geefkastje. De adressen vind je in de FB groep ‘Geefkastjes verkennen in Moerbeke’ en op de website van FIT Geefkastjes – Fit Moerbeke (moerbekefit.be)Bel even aan en geef het af of zet het aan huisdeur. Het materiaal mag ook direct in de terug naar school kastjes worden gestoken. Iedereen is vrij om te geven en te nemen. De bedoeling is om zoveel mogelijk spullen te hergebruiken.