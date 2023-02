Politieke tegenkanting tegen masterplan Nationaal Park Scheldevallei: “Impact op de landbouw te groot”

Op dit moment telt België welgeteld één nationaal park: dat van de Hoge Kempen in Limburg. Maar daar kan binnenkort wel eens verandering in komen. Ook het Rivierpark Scheldevallei, het getijdengebied langs de Schelde tussen Gent en Antwerpen, is één van de grote kanshebbers. In de kandidatuur werd de Scheldevallei uitgebreid met de Moervaartvallei waardoor ook Lokeren en Moerbeke in het projectgebied liggen. “Maar het gemeentebestuur van Moerbeke vindt de impact op de al zwaar op de proef gestelde landbouw te groot. Ook toekomstige fusiepartner Lokeren deelt dit standpunt”, schetst De Bock.

Geen draagvlak

Volgens hem kunnen de vooropgestelde doelstellingen onmogelijk bereikt worden in de huidige toestand van het dossier. “Daarnaast lijkt er geen draagvlak bij de landbouw die ook in andere dossiers onder druk staat, en ebt dat draagvlak ook weg bij vele van de betrokken steden en gemeenten.” Dat er zelfs geen landbouwimpactstudie is gebeurd, draagt volgens de schepen ook niet bij tot het creëren van draagvlak. “Een natuurreservaat is de hoogste vorm van natuur en dus is de impact op de landbouw nog groter dan het eerder besliste beleid voor natuur binnen onze regio. Daarnaast zal een nationaal park voor heel wat rechtsonzekerheid en financiële onzekerheid zorgen, niet alleen voor de landbouwsector, maar ook voor private eigenaars die hun tuin ineens onderdeel van een nationaal park zien worden.”

Volledig scherm Schepen Peter De Bock © rv

Uitstel

Het gemeentebestuur van Moerbeke, en wellicht ook de andere Wase gemeenten, zullen om die reden dan ook om uitstel vragen tot de juridische basis afgerond is én de impact van het opgenomen grondgebied grondig onderzocht is.

Oppositiepartij CD&V+ kant zich eveneens tegen de plannen en diende een extra agendapunt over de kwestie in voor de gemeenteraad. “Vanuit verschillende bezorgde geledingen en niet in het minst van onze Moerbeekse landbouwers, vernamen we veel onrust over de mogelijke erkenning van het project kandidaat-Nationaal Park Scheldevallei”, zegt Lut Van de Vijver, fractieleider van CD&V+. “We vernemen dat de bezwaren door de nu reeds samenwerkende gemeenten voor dit project reeds tegen volgende week vrijdag 3 maart dienen overgemaakt te worden. Een ongelofelijk korte tijdspanne van een kleine twee weken om de essentiële adviesorganen en het schepencollege de nodige tijd te geven hun standpunten te verzamelen”, aldus Van de Vijver, die een oproep lanceert om alle bezwaarschriften voor Moerbeke te bundelen en één schrijven te richten aan de stuurgroep van het Nationaal Park Scheldevallei.

Volledig scherm Lut Van de Vijver (CD&V+) © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.