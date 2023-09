Politie speurt naar woningovervallers in Terneuzen

Ruim 100 Duvelfana­ten komen vanuit heel Nederland en België naar Terneuzen voor een heel speciaal glas

Hè? Wat is dat nou? Het is woensdagochtend acht uur, maar staan daar nou echt al ruim honderd mensen op de parkeerplaats bij drankensuper Kolijn in Terneuzen bier te drinken? Jazeker!