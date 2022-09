Peter De Bock (Open Vld) neemt fakkel over van Thierry Walbrecht als schepen

MoerbekePeter De Bock heeft op de voorbije gemeenteraad de fakkel overgenomen van Thierry Walbrecht als schepen. Walbrecht was meer dan twintig jaar schepen in Moerbeke.

De Bock dankt uitdrukkelijk zijn voorganger. “Thierry had in het begin van de legislatuur al aangekondigd om niet tot het einde van de legislatuur te blijven. We hebben gedurende bijna 4 jaar heel veel contact gehad en hij heeft mij in de mate van het mogelijke steeds betrokken, zodat de overdracht vlot kan verlopen. Ik wil hem daar uitdrukkelijk voor bedanken.”

Ook burgemeester De Caluwé sluit zich hierbij aan. “Thierry was de ervaren rot in ons college, en ik heb zelf bijna 10 jaar met hem mogen samenwerken in het college. We zullen zijn ervaring ongetwijfeld missen, maar ik heb er vertrouwen in dat Peter ook een meerwaarde in het college zal zijn. Ook ik wil Thierry van harte bedanken voor wat hij voor de gemeente heeft gedaan tijdens de meer dan 20 jaar dat hij schepen was.” De Bock was tot nu gemeenteraadsvoorzitter en neemt de bevoegdheden van Walbrecht over.

Nieuw raadslid

Door het ontslag van Thierry Walbrecht, kwam er ook een zitje in de gemeenteraad vrij. “Daardoor legt Veronique van Peperstraten de eed als gemeenteraadslid af”, laat De Caluwé weten. Zij zetelde in het bijzonder comité voor de sociale dienst, waar de dossiers van de sociale dienst worden behandeld. Zij wordt daar door Katrien Van Hyfte vervangen, die eerder ook al lid was van dit comité.

Veronique van Peperstraten is bijzonder blij dat ze deel kan uitmaken van de gemeenteraad. “Als gepensioneerd ondernemer kan ik een belangrijke bijdrage leveren aan het beleid. Ik woon op de Koewacht, en het is goed dat de noordelijke wijk van de gemeente opnieuw vertegenwoordigd is in de gemeenteraad”, zegt ze tevreden.

Ook Katrien Van Hyfte is tevreden dat ze opnieuw naar het bijzonder comité kan. “Ik zetelde al in dit comité gedurende drie jaren. Er was vooraf afgesproken dat dit voor drie jaren zou zijn, maar ik voelde mij heel goed in het comité. Ik ben een sociaal iemand, en binnen het bijzonder comité lever je een grote toegevoegde waarde.”

