Passievolle Spaanse artiesten leggen al hun gevoel in muziek

Mónica Coronado en Manito stonden op 2 augustus 2015 voor het eerst samen op de planken. Ze bleken een gouden combinatie, muzikaal vulden ze elkaar meteen perfect aan. ,,Onze eerste ontmoeting zal ik nooit vergeten”, vertelt Coronado. ,,Ik was uitgenodigd om ergens te spelen waar Manito programmeur was. Samen met een harpist trad ik op. Manito speelde die avond ook twee liedjes met mij. Wow, dat voelde meteen bijzonder. Terwijl ik zong, volgde hij mij op zijn gitaar. Dat is niet in woorden te beschrijven, dat is iets wat je moet voelen. Een week later belde hij me op, wil je vaker met mij optreden? Slechts twee keer hebben we gerepeteerd en toen zijn we gaan spelen.”