Participatietraject op komst rond toekomst kerk Koewacht

“De kerk van Koewacht is overgedragen aan de gemeente en deed in de voorbije tijd dienst als opslagplaats voor de speelpleinwerking en het landbouwmuseum”, zegt Deschepper. “Die opslag is echter van tijdelijke aard. Ook de school van Koewacht zou van deze mogelijkheid gebruikmaken omwille van ingrijpende verbouwingswerken.” Het Lokerse stadsbestuur bevestigde informeel al dat de toekomstige fusiegemeente het project in eigen handen willen nemen. “We gaan nu niet in het wilde weg een inspraakproject lanceren, maar hier zal verder vorm aan gegeven worden, zodat de inwoners van Koewacht hun mening kunnen geven.” Schepen van Participatie Sarah Poppe (Open Vld) gaf aan dat er een concreet voorstel zal geformuleerd worden via het platform ‘Broed Mee’.