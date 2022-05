Overleden Eulalie bezorgt medebewoners Ter Moere postuum meer comfort: “Grand Café en bubbelbaden dankzij haar gulle schenking”

Moerbeke-WaasAls erkentelijkheid voor de jarenlange goede zorgen liet wijlen bewoonster Eulalie De Block woonzorgcentrum Ter Moere opnemen in haar testament. Zorgbedrijf Sakura investeert de middelen volgens haar laatste wens integraal in het woonzorgcentrum en het comfort van de bewoners. Paradepaardje is het nieuw Grand Café ‘De Zoete Praat’ dat donderdagnamiddag officieel geopend werd.

Maar liefst 7 jaar lang woonde Eulalie De Block in Ter Moere. Op 2 januari 2019, intussen meer dan drie jaar geleden, blies ze haar laatste adem uit op 97-jarige leeftijd. In Ter Moere zijn ze haar alleszins nog niet vergeten. Omdat ze er zo graag verbleef, nam Eulalie het rusthuis op in haar testament voor een mooi bedrag van 192.000 euro.

Fonds

De Raad van Bestuur van Zorgbedrijf Sakura heeft daarom beslist om met deze erfenis een fonds op te richten. Eulalie had immers duidelijk in haar testament opgenomen dat haar schenking moest besteed worden aan het welzijn en comfort van haar medebewoners. En zo geschiedde. “Zoals in het testament bepaald, zijn de middelen uit het ‘fonds mevr. De Block’ uitsluitend bestemd voor het woonzorgcentrum Ter Moere én dit ten voordele van de bewoners van het woonzorgcentrum”, zegt Bart D’hanis, Algemeen Directeur van Zorgbedrijf Sakura. “Met de middelen willen we bijkomend investeren in het wonen en leven van onze bewoners in Ter Moere. Enkele voorbeelden van de reeds uitgevoerde investeringen uit het ‘Fonds mevr. De Block’ zijn het moderniseren van de centrale badkamers, de aankoop van speciale welness baden (bubbelbaden) , het vernieuwen van douches, de aankoop van speciale fietsen voor de bewoners.”

Volledig scherm Eulalie De Block overleed op 97-jarige leeftijd. © Yannick De Spiegeleir

Kers op de taart was de make-over van de cafetaria tot een heus Grand Café ‘De Zoete Praat’. De naam is een knipoog naar het verleden van de suikerfabriek in Moerbeke. De opening werd gevierd met een feestje voor de bewoners en het personeel. “De voormalige cafetaria werd voorzien van nieuw meubilair, een betere akoestiek en er is nu ook een volwaardig buitenterras, met dank aan Eulalie”, aldus Stefan Walgraeve en Peter De Bock, voorzitter en ondervoorzitter van Sakura. Huidig bewoner Rene Janssens (95) heeft Eulalie nog persoonlijk gekend. “Ze was jarenlang de buurvrouw van mijn tante in de Moerhofstraat vanaf de jaren ‘80. Eulalie was een introverte vrouw, maar we zijn haar enorm dankbaar dat wij nu kunnen genieten van haar gulle schenking", aldus Rene.

Volledig scherm Rene Janssens heeft Eulalie nog jarenlang gekend als buurvrouw van zijn tante. © Yannick De Spiegeleir