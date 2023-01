Nieuwe Moerbeekse burgemeester Stijn Deschepper (Open Vld) moet Moerbeke naar fusie met Lokeren loodsen: “Eigenheid van gemeente bewaren”

MoerbekeHet nieuwe jaar brengt ook een nieuwe burgemeester in Moerbeke. Eerste schepen Stijn Deschepper (Open Vld) neemt de fakkel over van zijn voorganger Robby De Caluwé (Open Vld) die een stap opzij zet. Met het oog op de fusie met Lokeren in 2025 wordt hij wellicht de laatste burgemeester van Moerbeke. “Mijn voornaamste doel? De fusie met Lokeren in een warme verstandhouding tot stand brengen.”

“Ik heb het volste vertrouwen in mijn opvolger”, zegt De Caluwé die op 1 januari nota bene zijn 48ste verjaardag viert en afgelopen vrijdag zijn laatste huwelijk voltrok als burgemeester. De Caluwé blijft aan de slag als federaal parlementslid en lokaal gemeenteraadsvoorzitter. “Robby en ik hebben een lange voorgeschiedenis. Eerder volgde ik hem ook al op als voorzitter van Jong Open Vld Moerbeke. Het is een eer om nu in zijn voetsporen te treden als burgemeester en ik ben enorm blij dat we een beroep op hem kunnen blijven doen. Het is nooit mijn ambitie geweest om burgemeester te worden, maar nu ik het ben, ga ik deze uitdaging met volle goesting aan”, aldus Deschepper, die officieel pas burgemeester wordt na een eedaflegging bij de Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter.

Trouwen in Moerbeke

De voornaamste uitdaging van de nieuwe burgervader wordt ongetwijfeld de geplande fusie met de buren van Lokeren in goede banen leiden. “Zo zijn we begonnen met de eerste voorbereidingen van een eigenheidscharter, dat moet ervoor zorgen dat Moerbeke zijn eigenheid behoudt in het fusieverhaal. We gaan de Moerbekenaren nog verder bevragen, maar een concreet voorbeeld is dat trouwen op het gemeentehuis in Moerbeke mogelijk blijft, maar ook andere zaken zoals het volleybaltornooi of de jaarlijkse sneeuwklassen. Verder blijven we ook inzetten op het masterplan Moerbeke 2050 dat een langetermijnvisie uittekent voor onze gemeente.”

Verbindende positie

Deschepper was tot op heden directeur van de Stedelijke Basisschool Spoele: de grootste basisschool in Lokeren. Die functie zal hij ook halftijds blijven uitoefenen. De nieuwe Moerbeekse burgervader kent de toekomstige fusiepartner dus heel goed. “Die verbindende positie wil ik zeker benutten. Met de fusie willen we de sterktes van Lokeren verbinden met de onwaarschijnlijke kracht van Moerbeke. Het is vooral onze bedoeling om een fusie tot stand te brengen in een warme verstandhouding met Lokeren.” Deschepper steekt niet onder stoelen of banken dat hij in de toekomstige fusiestad ook politieke ambities heeft. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik die ambitie niet heb, maar ik ga me de komende twee jaar volledig focussen op Moerbeke en daarbij moeten we ook verder kijken dan het muurtje van 1 januari 2025.”

Na het vertrek van De Caluwé en het doorschuiven van Deschepper naar de functie van burgemeester maakt Inge Mertens straks haar comeback als schepen in Moerbeke. “We gaan de bevoegdheden ook herschikken binnen het college. Meer communicatie daarover volgt binnenkort”, aldus Deschepper.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.