Nieuwe bezwaren tegen vergunning sportsite ingediend: gemeente verhoogt budget advocatenkosten

Stekene Jonas zoekt na 20 jaar overnemer voor zijn manege Het Koninklij­ke Bos: “Een wondermooi verhaal, maar het werk is te zwaar geworden”

Bezieler Jonas Bauwens (37) van paardenmanege en zorgboerderij Het Koninklijke Bos in de Vennestraat gooit na 20 jaar de handdoek in de ring, en is op zoek naar een overnemer. “Zeven dagen op zeven ben ik bezig met lesgeven en het verzorgen van alle dieren. Ik kijk uit naar minder verantwoordelijkheid en een ander levensritme”, legt hij zijn beslissing uit.

24 maart