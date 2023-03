Niek Hamelink keert na Belgisch avontuurtje terug bij Terneuzense Boys

Hamelink verliet Terneuzense Boys afgelopen zomer voor het Vlaamse Evergem 2020, een fusieclub die is ontstaan na het samengaan van Ertvelde United en DKW Evergem en uitkomt in de derde provinciaal. Daarin is de ploeg koploper.

Hamelink kan zich, als de titelstrijd in België achter de rug is, weer gaan richten op de eerste klasse. Terneuzense Boys heeft zich de afgelopen weken na een ijzersterke reeks namelijk zo goed als veilig gespeeld. De voorsprong op de eerste nacompetitieplek is acht punten.

Mogelijk zit een plek in de nacompetitie om promotie naar de vierde divisie er zelfs nog in voor de ploeg van trainer Kevin Hollander. Terneuzense Boys won de eerste twee wedstrijden van de derde periode en staat bovendien nog maar vier punten achter op de nummer twee. Daardoor is het ook niet ondenkbaar dat de Zeeuws-Vlamingen de periodetitel van de kampioen kunnen overnemen.