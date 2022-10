Natuurpunt viert 25 jaar Heidebos met feestweekend

Eind 1996 werd een gebied van 127 hectare aaneensluitende natuur aangekocht door de toenmalige vereniging Natuurreservaten, na het vinden van voldoende fondsen. Tot die tijd was het Heidebos ingericht als jachtgebied en was het zeer beperkt toegankelijk. Ondertussen is het Heidebos uitgegroeid tot meer dan 300 hectare natuur, met een Europese bescherming

In het weekend van 8 en 9 oktober viert Natuurpunt dus het 25 jarig jubileum van het Heidebos. “Met een aanbod van begeleide en vrije wandelingen en een demonstratie van de werken die er regelmatig plaatsvinden, nodigen we elke natuurliefhebber uit om een kijkje te komen nemen in het Heidebos. Ook als je gewoon wil genieten van een drankje of hapje, ben je welkom op het mooiste terras uit de omstreken: aan de boshut in het Heidebos kan je tijdens beide namiddagen terecht.” De boshut vind je terug langs een van de dreven van de rode wandeling, best bereikbaar via Parking 2. Voor sommige wandelingen is inschrijving noodzakelijk, voor andere niet. Meer info www.heidebos.be/kalender.