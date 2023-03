Natuurpunt organiseert ‘heidezorgdag’

Je kan de handen uit de mouwen steken op een heidezorgdag op zowel zaterdag 18 als zaterdag 25 maart in het Heidebos. “De heide mag niet overgroeien door grassen en kleine boompjes. Een mooi evenwicht is ideaal, want tal van insecten en kleurrijke vlinders vinden net daar in het voorjaar en de zomer hun thuis”, zegt Frans Goris namens Natuurpunt Moervaart-Zuidlede.

Je kan aan de slag ’s ochtends om 9 uur of in de namiddag om 13.30 uur. Je kiest wanneer het jou het best uitkomt. Meer info volgt op: www.heidebos.be/heidezorg Inschrijven moet niet, maar is gewenst. Laat op info@heidebos.be je naam en telefoonnummer na met vermelding ‘ik kom graag helpen met x personen, in voor - of namiddag op 18 of 25 maart’.