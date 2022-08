Na protest uit buurt: Vlaamse Waterweg legt oppompverbod uit Moervaart op

“Overlast mag zich niet herhalen”

De buren en het gemeentebestuur zijn blij met deze beslissing. Burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld): “De overlast voor de buren was niet gering, maar tegelijkertijd is water voor de landbouw uiteraard een heel belangrijke grondstof. Als gemeente was het moeilijk om deze beslissing zelf te nemen, want dan verplaats je het probleem naar elders. Het is dus goed dat de beslissing nu voor heel de Moervaart valt, met uitzondering van het Gentse havengebied.” Toekomstig landbouwschepen Peter De Bock (Open Vld) vult aan: “We hadden meermaals overleg met de Vlaamse Waterweg, en hadden een oplossing om in Moerbeke elders een captatiepunt te voorzien, weliswaar tijdelijk. We hebben nu de afspraak om een evaluatie te doen, zodat volgend jaar deze overlast zich niet herhaalt. De Vlaamse Waterweg heeft sinds 2019 vaste captatiepunten, zodat de controle eenvoudiger is, maar we gaan een billijkere verdeling van deze punten bepleiten. We willen dus zeker onze verantwoordelijkheid nemen en solidair zijn, maar we willen ook de rust en veiligheid van onze inwoners garanderen.”