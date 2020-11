Motorrijder zwaargewond na klap tegen boom

Lokeren/Waasmunster Veilig shoppen met WinkelKar­Wash van Lokerse ondernemer: “Veilig gevoel voor uitbater én klant”

16 november Op enkele luttele seconden een winkelkar ontsmetten zonder personeel in te zetten. Dat is het opzet van de WinkelKarWash: een initiatief van Lokeraar Stephan Janssens. “Naast supermarkten of doe-het-zelfzaken kan de tunnel ook ingezet worden in luchthavens of logistieke centra”, zegt de ondernemer.