Motorrijder levensgevaarlijk gewond na klap tegen boom

Lokeren/Zele Ook Lokeren heeft nu een Pizzazoid: in Dijkstraat serveert automaat je pizza in handvol minuten

17 november In navolging van Westerlo en Zele staat nu ook in Lokeren een pizza-automaat van de Zeelse ondernemer Atilla Ertas. Op het terrein van Autobedrijf Gysens in de Dijkstraat serveert de ‘Pizzazoid’ je in enkele minuten een verse pizza.