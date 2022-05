Moerbeekse liberalen vieren feest na 175 jaar onafgebroken besturen

“In de eerste plaats zijn we een volkse partij, altijd al geweest. De verschillende liberale verenigingen zetten zich dagelijks in voor de sociale samenhang in de gemeente. De Liberale Vrouwen vierden vorig jaar zelfs hun 100ste verjaardag, maar ook Jong VLD bestaat intussen zo’n 100 jaar, net als het Willemsfonds en de Liberale Senioren van VIEF die hier al decennialang actief zijn”, aldus De Bock. Maar volgens huidig burgemeester Robby De Caluwé, die eveneens federaal parlementslid is, zijn er nog factoren.

“Onze mandatarissen leven en bewegen tussen de mensen en voelen dus heel hard wat er leeft in de gemeente. Daar proberen we in ons beleid op in te spelen, maar tegelijkertijd denken we ook op lange termijn. De kiezer beloont ons daar sinds 1847 keer op keer voor”, aldus de burgemeester. Maar tegelijkertijd rusten de mandatarissen ook niet op hun lauweren volgens hem. “We gaan er niet van uit dat we telkens opnieuw de verkiezingen winnen, maar we durven wel verder denken dan de legislatuur. We finaliseerden deze legislatuur bijvoorbeeld een masterplan over hoe de gemeente er in 2050 moet uitzien”, legt hij uit.