Moerbeeks gezin ontvangt Oekraïense vluchtelingen met open armen: Jarige Eyla (4) overstelpt met honderden kaartjes en cadeautjes van dorpsgenoten

Stekene Politie volgt beklaagde 8 kilometer lang met hoge snelheden op autosnel­weg: “Mijn kindje moest dringen naar spoed”

Een man uit Stekene moest zich vrijdag in de politierechtbank in Dendermonde verantwoorden voor een dolle rit op de E17. Hij reed daar met snelheden tot 170 kilometer per uur en voerde meerdere gevaarlijke manoeuvres uit, zoals rechts inhalen. “Mijn ex-partner had gebeld dat mijn kindje ziek was en naar het ziekenhuis moest en daarom reed ik zo snel", klonk het.

11 maart