Miranda viel 58 kilo af. ‘Sindsdien ben ik een bruisende stuiterbal. Ik heb mijn energie terug!’

lezersbrieven Ergernis over hoogbouw in Terneuzen: ‘We zagen de Residentie Veerhaven een steeds arrogante­re plek innemen’

Niet iedereen is blij met de hoogbouw in Terneuzen. ,,Onze ‘blik’ op de Residentie Veerhaven is anders,” schrijven Henk en Dineke Krutwagen. En veel lezers verbazen zich erover dat de mannen die 2325 kilo oesters raapten in Kats, werden vrijgesproken door de rechter. Lees hier de beste lezersreacties van deze week.