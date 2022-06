Midzomernachtwandeling in Heidebos

Het Heidebos is een natuurgebied van Natuurpunt met een oppervlakte van 300 hectare, dat zowel op grondgebied van Wachtebeke als Moerbeke-Waas ligt. “Wie denkt dat er bij het vallen van de duisternis niets te beleven valt in ons Heidebos willen we met een gratis geleide sfeervolle avondwandeling het tegendeel bewijzen”, vertelt Frans Goris van Natuurpunt. “De kans is groot dat we uilen en ander nachtleven kunnen observeren. Op het einde van de wandeling laat de Nachtvlinderwerkgroep Waasland ons zien welke motten er ‘s nachts allemaal rondfladderen in het Heidebos.”