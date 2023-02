Mevrouw Van Heese-Vermeire viert honderdste verjaardag

Mevrouw Roos van Heese–Vermeire mocht woensdag honderd kaarsjes uitblazen. De eeuweling verblijft sinds anderhalf jaar in verzorgingshuis De Lange Akkers in Koewacht. Met een receptie en familiebijeenkomst werd ze er in het zonnetje gezet.