Medewerkers sociale werkbedrijven Orionis en Dethon leggen deze week neer voor beter loon: ‘Ze kunnen nauwelijks nog rondkomen’

Woensdag is er een werkonderbreking bij Orionis in Vlissingen, donderdag bij Dethon in Terneuzen. Het eisenpakket: 10,15 procent meer loon en een reiskostenvergoeding van 21 cent per kilometer. Nu krijgen ze 10 cent per kilometer. Bij De Zuidhoek in Zierikzee is afgezien van een actie wegens persoonlijke omstandigheden van kaderleden. Met De Betho op de Bevelanden/Tholen is de FNV nog in overleg.