Maximum Image lanceert nieuwe huisstijl in Verbeke Foundation

“Ondertussen zorgen we met onze afdeling ‘Textiel en Merchandise’ voor het imago van gereputeerde bedrijven zoals Carrefour, Volvo Trucks, Arcelor Mittal, Honda Europe, Vandemoortele, Cycling Vlaanderen, Hyundai, Deceuninck en Zorgband Leie & Schelde”, aldus Notteboom. “Verder werken we samen met heel wat lokale KMO’s en verenigingen of organisaties. Bij Verbeke Foundation organiseerden we een succesvolle in-house beurs en toonden we met enthousiasme ons nieuw logo en onze nieuwe huisstijl. ’s Avonds konden we met familie en vrienden genieten van een heerlijke barbecue in de geweldige Verbeke setting. We zijn trots op het parcours dat we tot op heden hebben afgelegd.”