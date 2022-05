Lotfi Benhalima vervangt Seline Somers (MEnS) in gemeenteraad

Somers zegt: “met pijn in het hart neem ik afstand van mijn rol in de gemeenteraad. Tijdens deze drie jaar en vier maanden heb ik me altijd ingezet voor het sociale en ecologische welzijn van de gemeente, nu komt daar noodgedwongen en vroegtijdig een einde aan. De komende tijd moet ik mij vooral focussen op mijn gezondheid en dit kan ik niet doen als ik ook nog in de gemeenteraad zit. Ik heb mijn werk altijd graag gedaan en zal het nauwe contact met de burgers enorm missen.”

Haar opvolger is ook al bekend. Vanaf de volgende gemeenteraad (dinsdag 31 mei) neemt Lotfi Benhalima (MEnS) haar taken over. “Ik ben blij dat Lotfi mijn opvolger is, want ik heb al veel met hem samengewerkt en heb het volste vertrouwen in hem en zijn kwaliteiten,” aldus Seline Somers.