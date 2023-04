LIVE | Derbyday in de eerste klasse: stapt Terneuzense Boys of SVOD’22 als winnaar van het veld?

FC Axel kan promoveren én degraderen: ‘Tweede­klas­ser blijven is belangrij­ker’

Nadat de strijd om zowel de eerste als de tweede periodetitel in de tweede klasse G zonder Zeeuwse ploegen bij de bovenste drie zijn afgesloten, laat de stand in de derde periode een heel ander beeld zien. De lijst wordt weliswaar (op doelsaldo) aangevoerd door NSVV, dat deze positie ook al in de eerdere twee periodes innam, maar daarna volgen RCS en FC Axel met een gelijk aantal punten.