Liberale Vrouwen Moerbeke vervelt tot ‘VVVUUR’

“Een nieuwe naam kiezen voor een vereniging is altijd moeilijk. Maar waarom dan VVVUUR? Enerzijds verwijst de naam naar het letterlijke vuur dat vrouwen al sinds jaar en dag aan de schenen wordt gelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vrouwen die vroeger als heksen werden bestempeld en daardoor op de brandstapel belandden. Maar ook recenter is er bijvoorbeeld wat er vandaag in Iran gebeurt. Vrouwen worden daar onderdrukt maar vele onder hen hebben toch de moed en durf om in opstand te komen: ook dat is voor ons vuur”, aldus voorzitter Edith Bogaert. “Waarom gaan we dan voor 3 V’s? Wel, alleen het woord ‘vuur’ dekte voor ons de lading niet. We wilden net dat extraatje voorzien in onze nieuw naam, en zo werd VVVUUR geboren waarbij de eerste V staat voor Vrouw, de tweede voor Vrijheid en de derde uiteraard voor Vuur.”