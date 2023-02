Lezers over de fout van Sabewa: ‘En niet alleen is dat oneerlijk, het is ook nog eens nodeloos duur’

WOZ-waarden bepalen, dat kan veel beter

Het klinkt gek, maar het feit dat Sabewa een fout heeft gemaakt bij het bepalen van de WOZ-waarden is niet erg. Tenminste, als die fout voor alle te bepalen objecten gelijk wordt gemaakt. Immers, primair bepaalt de WOZ-waarde de verdeelsleutel voor de gemeentelijke belasting. Als bijvoorbeeld alle objecten 10 procent hoger (of lager) worden gewaardeerd, blijft de verdeelsleutel gelijk (en dus eerlijk). De oneerlijkheid is dat niet alle objecten met hetzelfde percentage worden aangepast. En niet alleen is dat oneerlijk, het is ook nog eens nodeloos duur. Per jaar kost de landelijke waardering van de WOZ-waarden tussen de 180 en 200 miljoen euro. Die kosten vallen weg als bv de CBS-prijs-index voor woningen op alle woningen wordt losgelaten. Wordt een huis verkocht, dan geldt vanaf dat moment de verkoopprijs in het kadaster als de nieuwe WOZ-waarde. Dat scheelt heel veel geld, heel veel discussies en vooral heel veel ergernis.

Peter Diepen, Goes

Volledig scherm Ivo van Werkhoven van het Zeeuws Museum bekijkt 'De vaandeldrager' van Rembrandt. © Boaz Timmermans/Fos Fotografie

Wil het museum geen bezoek ontvangen?

Run op Rembrandt, lees ik in dit artikel. Wij op diezelfde dag ook even naar het Zeeuws Museum in Middelburg om de veelbesproken Vaandeldrager van Rembrandt te zien. Vrij weinig mensen. De kassameneer zegt dat we toch via de telefoon moeten reserveren. Dat moet. We steken de museumkaart weg en maken rechtsomkeert. Buiten op onze telefoon gekeken: er is binnen nog ruimte voor 11 personen. Een uur later zijn er nog 23 vrije plekken. Het Zeeuws Museum haat bezoek?

Jan JB Kuipers, Kattendijke

Quote Water is geen bondgenoot, het is een gewetenlo­ze natuur waarvoor je op je qui-vive moet zijn Magda de Feijter-Dekker, Zaamslag

Water is geen bondgenoot

Waterschap: de zee is geen vijand maar een bondgenoot, lees ik in dit artikel. Het is uitgangspunt voor een waterveiligheidsfilosofie van waterschap Scheldestromen. In deze herdenkingsperiode van de Watersnoodramp op 1 februari kwam dit bericht hard binnen. In de reportages zagen en lazen we het leed dat ook nu na 70 jaar nog zo nadrukkelijk aanwezig is. Onbegrijpelijk dat we nu bondgenoten met het water moeten zijn. In de visie van Red onze Polders is het water geen bondgenoot. Het is een gewetenloze natuur waarvoor je op je qui-vive moet zijn. Laten we daarvoor op onze hoede zijn. Waterschap let op uw zaak!

Magda de Feijter-Dekker, Zaamslag

Jammer: brug open, trein gemist

Als compensatie voor de toch niet in Vlissingen te bouwen marinierskazerne heeft Zeeland onder andere een snelle intercityververbinding met de Randstad gekregen. Wat jammer nu toch dat ruim een jaar na de komst van die snelle trein de Provincie Zeeland nog altijd niet de openingstijden van de brug over het kanaal heeft aangepast. Soms is die trein daardoor net één brug te ver.

Trees Schoor-Zandbergen, Middelburg

Mevrouw Hamer heeft de gewone werknemers nog niet gesproken

Ik lees dat er in het midden- en kleinbedrijf nog te vaak geen vertrouwenspersoon is. Dertig jaar geleden werd er al een vertrouwenspersoon aangesteld bij ons bedrijf, alleen daar werd amper gebruik van gemaakt: ,,wat moet ik daar gaan doen, die persoon wordt toch door het bedrijf betaald?” Dat is nu juist het punt. Je moet mijns inziens met gelijkgestemden over een probleem kunnen praten, wanneer je zelf de stap niet naar de leidinggevende durft te zetten. Ik heb in april 2022 al een brief naar mevrouw Mariëtte Hammer gestuurd en haar getipt hoe ze een en ander zonder ingewikkelde wetgeving kan waarborgen. Ik kreeg een lovende brief terug van haar secretaresse met de mededeling dat ze er na het reces op terug zouden komen. Nooit gebeurd! We zijn nu bijna een jaar verder, het enige wat ik lees is, dat mevrouw Hamer heel veel problemen is tegengekomen bij diverse instanties, instellingen, universiteiten noem maar op. Echter, de gewone werkman/vrouw heeft ze nog niet echt gesproken. Ben benieuwd of er over twee jaar iets zinnigs op die dan toch wel erg kostbare plank ligt.

Guus de Block, Terneuzen

De oplossing is een volledige stop

Als we de ingewijden mogen geloven wacht ons landje weer een ‘heet’ voorjaar en zomer met de te verwachte stroom asielzoekers. Ondanks dat het merendeel van de politiek roept dat er harde maatregelen nodig zijn, gebeurt er weinig tot niets en lacht de verantwoordelijke staatssecretaris om de problemen en vindt dat de gemeenten veel meer moeten doen qua opvang et cetera (we hebben al circa 100.000 vluchtelingen extra uit Oekraïne opgenomen). De oplossing is zo eenvoudig, Nederland als dichtstbevolkte land van Europa heeft recht van spreken door te stellen dat er een volledige stop komt op asielzoekersstroom en zolang de problematiek zo groot blijft alle asielverzoeken worden afgewezen (uitzondering daargelaten). Waarom wordt er niet meer naar de bevolking geluisterd en wel naar Brussel (waar de EU zetelt)? Onbegrijpelijk!

Thon Bastiaansen, Terneuzen

Waar blijft de brede discussie over meer kerncentrales?

Deze week wederom: de overheid wil twee kerncentrales bijplaatsen bij Borssele. Aan inwoners van de gemeente Borsele is gevraagd welke ‘harde’ voorwaarden zij stellen. Wij lezen: veiligheid, natuur en ecologie, compensatie, geen hoogspanningsmasten erbij. Koeltorens worden nog niet genoemd. Nou, dat komt wel goed hoor, suggereert de overheid. ‘De komst van kerncentrales mag de leefkwaliteit van de gemeente niet schaden’. Nu weten we toch allemaal dat een dergelijk groot project altijd veel schade doet aan plek en regio: er komen beslist meer hoogspanningsmasten en lijnen, natuur en landschap gaan verloren. Compensatie? Wel eens van Groningen gehoord, de marinierskazerne, justitieel complex? En qua veiligheid: nucleair afval? Grrrrr. Dit moet zeker niet alleen lokaal worden afgewogen. Waar blijft onze brede provinciale discussie, wat doet de Abdij? En alternatief Maasvlakte: wanneer gaat men daarnaar kijken? Pas als de pap gestort is?

Marie Swenne, Middelburg

