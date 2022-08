Joris Everaert ontdekt recordkolonie van 102 rosse vleermuizen in Heidebos

De rosse vleermuis is een van de grootste vleermuissoorten in Vlaanderen. Het diertje verblijft zowel in de zomer als winter in oude holtes in bomen. Maar de soort die vroeger eerder algemeen voorkwam in Vlaanderen, lijkt het nu moeilijker te hebben.

Belang van oude bomen

De grote kolonie rosse vleermuizen in het Heidebos bevond zich in een oude Amerikaanse eik. De vondst onderstreept het belang van oude bomen, zelf als het exoten zijn. In veel streken in Vlaanderen werden Amerikaanse eiken vroeger aangeplant in statige dreven. Deze bomen zijn nu vaak ouder dan de inheemse soorten in de buurt, en bevatten daarom meer holtes. In tegenstelling tot inheemse boomsoorten leven er weinig insecten op de Amerikaanse eik. De boomsoort is dus niet zo interessant als jachtgebied voor vleermuizen, maar zeker wel als verblijfplaats. Bij bos- en natuurbeheer is het dus belangrijk om Amerikaanse eiken met holtes of losse schors te bewaren.