Internetoplichters doen zich voor als burgemeester: “Meerdere gevallen in Oost-Vlaamse gemeenten”

“Zou je alsjeblieft een minuutje kunnen vrijmaken om me te helpen bij het discreet voltooien van een taak?”, zo luidt de eerste zin van een mail die verschillende gemeenteraadsleden in Moerbeke deze week in hun mailbox kregen. Wie antwoordt, krijgt niet veel later een tweede bericht in zijn mailbox. “Ik zit momenteel vast in een vergadering, kun je me helpen een iTunes-cadeaubon van 3 stuks te kopen voor 100 euro per stuk bij winkels in de buurt of kun je een online aankoop doen voor e-mailbezorging?”, klinkt het. Wie het e-mailadres van de verzender van naderbij bekijkt, ziet dat het onmogelijk om de burgemeester kan gaan. De werkwijze doet denken aan oplichters die zich voordoen als een familielid of vriend en zo het vertrouwen van hun potentiële slachtoffers proberen te winnen via een mail of Whatsapp-berichtje.