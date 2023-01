Infosessies lichten plannen kmo-zone Suikersite toe

Nieuwkerken/Kemzeke/Sint-Niklaas Buurtsuper­mark­ten Proxy Delhaize sluiten de deuren in Nieuwker­ken en Kemzeke: “Heel jammer voor de mensen in het dorp”

De buurtsupermarkten van Proxy Delhaize in zowel Nieuwkerken als Kemzeke hebben de deuren gesloten. Beide warenhuizen werden uitgebaat door dezelfde zaakvoerder, die nu vlak voor de feestdagen de handdoek in de ring gooit. Ook buurtwinkel Spar in Sint-Niklaas sloot eerder deze maand al de deuren.

20 december