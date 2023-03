Hoek speelt drie op een rij tegen ASWH: ‘Er is nog iets te halen voor ons’

De oefenmeester van Hoek weigert zich acht wedstrijden voor het einde neer te leggen bij een anonieme rol in de middenmoot. ,,We kunnen zeggen dat we veilig zijn en dat het niet uitmaakt of we nu achtste of negende worden, maar er is nog iets te halen. We kunnen in die derde periode nog een rol spelen. Die ambitie moeten we hebben, ook richting volgend seizoen alvast.’’