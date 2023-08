Hoek krijgt een vroege tik, maar deelt daarna zelf de lakens uit

Ambitieus, maar ook realis­tisch: dit zijn de plannen van Kloetinge en Hoek in de derde divisie

Hoek en Kloetinge beginnen zaterdag aan de competitie in de derde divisie. De Zeeuws-Vlamingen zijn toe aan hun zesde seizoen op het vierde niveau van Nederland en gaan in Den Haag op bezoek bij Quick. De Bevelandse formatie debuteert juist, met een thuiswedstrijd tegen het gerenommeerde Blauw Geel’38 uit Veghel. Vijf vragen aan de trainers Jurriaan van Poelje (Kloetinge) en Maxime Decraene (Hoek). ,,Er is weinig kwaliteitsverschil, dat maakt het aantrekkelijk.”