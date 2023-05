“Hier zijn kinderen de baas”: nieuw speelbos aan Drongendreef officieel open

Animo zet in pa­del-top­per grote stap richting het hoogste niveau van Nederland

De padellers van Animo hebben het kampioenschap voor het grijpen in de landelijke eerste klasse. Het team uit Terneuzen won de topper in en van Teteringen met 3-1. Essentieel was de winst in de eerste partij van Kenny de Rooij en Bart van de Sande, tegen Mark Goedhart en Michiel Rademakers: 1-6 6-3 2-6.