Het doek valt voor Clinge, Michel Leonhart pakt eerste punt met Philippine

Schippers­in­ter­naat in Terneuzen gaat over vier jaar dicht en neemt vanaf nu geen kinderen meer aan

Het is over vier jaar over en uit voor het Schippersinternaat Koningin Juliana in Terneuzen. Vanaf nu worden er geen nieuwe schipperskinderen meer aangenomen op het enige Zeeuwse internaat voor kinderen van binnenvaartschippers.