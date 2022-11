Het dilemma van Koewacht, dorp van twee landen en drie gemeenten. “Het is niet de bedoeling om hier Krim-toestanden op poten te zetten”

Moerbeke/Stekene/LokerenMoerbeeks Koewacht is op vrijersvoeten. ‘t Is te zeggen: nu er een fusie tussen hoofdgemeente Moerbeke en Lokeren in het verschiet zit, stellen sommige inwoners zich vragen bij de praktische kant. “Als er dan toch samengesmolten moet worden, waarom dan niet met het véél dichterbij gelegen Stekene, waartoe we ook behoren?”, klinkt het bij actiecomité ‘Koewacht ziet Stekene zitten’. Komt daar nog eens bij dat Koewacht óók deel is van Terneuzen, net over de grens, en de puzzel stijgt meteen nóg wat moeilijkheidsgraden. Wij gingen op stap in het Belgisch-Nederlandse dorp, waar de grenscorrectie gespreksonderwerp nummer één is.