Hennepkwekerij bij toeval ontdekt in Axel

Rond 22.45 uur kwam een paniektelefoontje binnen bij de politie dat er iemand onwel was geworden in een pand aan de Julianastraat. In de tuin lag een man.

Omdat het niet duidelijk was hoe de man onwel was geworden, stelde de politie een onderzoek in. In het pand vonden ze de kweekruimtes met tientallen planten. Een 49-jarige Vlissinger, die aanwezig was in het pand, is aangehouden.