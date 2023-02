Helemaal niet geslagen met lachgastank, alleen met vuist bij McDonald’s in Breda

CD&V-fractielei­der Maaike Van Puyen­broeck gaat niet mee in kartel­lijst 9190.nu: “Geen vertrouwen in nieuwe beweging”

Fractieleider Maaike Van Puyenbroeck voor CD&V in Stekene gaat niet mee in het nieuwe kartel 9190.nu van haar partij met Groen en Vooruit. Het gemeenteraadslid heeft, net zoals een aantal van haar lokale partijgenoten, geen vertrouwen in de nieuwe lijst. Van Puyenbroeck blijft wel zetelen in de raad.